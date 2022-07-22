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  4. Kum fırtınası şehri yuttu! Film sahnelerini aratmayan görüntü

Kum fırtınası şehri yuttu! Film sahnelerini aratmayan görüntü

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde etkili olan kum fırtınası film sahnelerini aratmadı.

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