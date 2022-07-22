Anasayfa Video Galeriler Gündem Kum fırtınası şehri yuttu! Film sahnelerini aratmayan görüntü Kum fırtınası şehri yuttu! Film sahnelerini aratmayan görüntü 22 Temmuz 2022 Cuma Saat: 16:40 Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde etkili olan kum fırtınası film sahnelerini aratmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62daa8ca2da5302d2b206b03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan: ''Tüm dünyaya müjdeyi biz vereceğiz!'' Diyarbakır'da yabancı uyruklu şüpheli polisi alarma geçirdi Sokakta öpüşen iki kadın rahibenin hışmına uğradı Şenol Güneş Trabzon'da kavgaya denk geldi Aracını satmak için öyle bir ilan verdi ki... Gören dönüp dönüp bir daha bakıyor Kaya Islahı Tamamlandı, Assos Antik Limanı'ndaki Tesisler Açıldı İşte İstanbul'da yakalanan o İranlı casuslar Cem Adrian Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi için söyledi DEAŞ saflarında çatışan 10 kişi yakalandı