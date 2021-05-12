  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kuma gitmek istemediği için vurulan 15 yaşındaki Emine yaşam mücadelesi veriyor

Kuma gitmek istemediği için vurulan 15 yaşındaki Emine yaşam mücadelesi veriyor

Diyarbakır'da 7 çocuk babası kuzeni Aslan K.'nın kuma talebini reddedince uğradığı silahlı saldırı ağır yaralanan Emine K., yoğun bakımda yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Çorapta sakladığı altınları kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara kaptırdı
Osmaniye'de tüyler ürperten olay! Genç kadın 5. kattan atladı - Yaşam Haberleri
İstanbul'da takside çay içme kavgası
Erdoğan:'' Bayram sonrası kontrollü normalleşmeye başlıyoruz''
İstanbul'un göbeğinde şoke eden olay! Yardım etmek yerine telefonunu çaldı
Saba Tümer deniz sezonunu açtı - Bikinili halini görenler inanamadı
Tüm Türkiye'yi korkutan ''reklam''... Bu reklamı herkesi paniğe yol açtı
Netanyahu OHAL ilan etti
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdı