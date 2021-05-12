Anasayfa Video Galeriler Gündem Kuma gitmek istemediği için vurulan 15 yaşındaki Emine yaşam mücadelesi veriyor Kuma gitmek istemediği için vurulan 15 yaşındaki Emine yaşam mücadelesi veriyor 12 Mayıs 2021 Çarşamba Saat: 15:51 Diyarbakır'da 7 çocuk babası kuzeni Aslan K.'nın kuma talebini reddedince uğradığı silahlı saldırı ağır yaralanan Emine K., yoğun bakımda yaşam mücadelesini sürdürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609bcf40a6f993193049bac3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çorapta sakladığı altınları kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara kaptırdı Osmaniye'de tüyler ürperten olay! Genç kadın 5. kattan atladı - Yaşam Haberleri İstanbul'da takside çay içme kavgası Erdoğan:'' Bayram sonrası kontrollü normalleşmeye başlıyoruz'' İstanbul'un göbeğinde şoke eden olay! Yardım etmek yerine telefonunu çaldı Saba Tümer deniz sezonunu açtı - Bikinili halini görenler inanamadı Tüm Türkiye'yi korkutan ''reklam''... Bu reklamı herkesi paniğe yol açtı Netanyahu OHAL ilan etti İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdı