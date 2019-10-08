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  3. 08 Ekim 2019 18:05

Kuma yüzünden öldürmüştü ! İfadesi şok etti

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir kişi eve kuma getirmesine karşı gelen eşi ve kızını öldürmüştü. Katil zanlısının olayla ilgili ifadeleri şoke etti.

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