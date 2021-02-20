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  3. 20 Şubat 2021 12:40

Kumar baskınında böyle saklandılar

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, bir dernek lokali ve kahvehanede kumar oynayanlara yönelik baskın yaptı. Baskında perdenin arkasına saklanan bir kişi polis tarafından yakalandı.

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