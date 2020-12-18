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  3. 18 Aralık 2020 14:45

Kumar baskınından inanılmaz kaçış kamerada

Bursa'da kısıtlamada bir dernekte kumar oynayan şahıslar, polis derneği basınca çatı aralarına gizlenip sürünerek dışarıya kaçmaya çalıştı.

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