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Kumar kavgasında silahlar konuştu, kurşunla dans ettirdiler

Adana'da yaşanan olayda kumar kavgasında silahlar konuştu. Olayda 3 kişi ayaklarından vurulurken, bir kişinin kurşunlardan zıplayarak kurtulmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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