Anasayfa Video Galeriler Gündem Kumar kavgasında silahlar konuştu, kurşunla dans ettirdiler Kumar kavgasında silahlar konuştu, kurşunla dans ettirdiler 12 Mayıs 2022 Perşembe Saat: 13:10 Adana'da yaşanan olayda kumar kavgasında silahlar konuştu. Olayda 3 kişi ayaklarından vurulurken, bir kişinin kurşunlardan zıplayarak kurtulmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627cdd1583086e2e153d05ab" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''Oh be! İnsanlık ölmemiş'' dedirten görüntü Vatandaştan hüzünlendiren ve güldüren Hıdırellez dilekleri Yine Esenyurt, yine olay! Bu sefer liseliler ortalığı savaş alanına çevirdi 74 yıldır elektriği ücretsiz kullanan köyün enerjisi kesildi! Köy sakinleri isyan etti Rus askerlerinin sivilleri vurduğu anlar kamerada Sürücüsü fenalaşan aracı böyle durdurdular Taksiciler caddeyi boks ringine çevirdi! O anlar kamerada Defineciler talan etti! 31 yıl önce keşfedilmişti, sahipsiz kaldı Mayıs ayında 5 metrelik karla mücadelem