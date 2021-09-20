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  4. Kumar operasyonunda ''süngücü kadınlar'' detayı şaşırttı

Kumar operasyonunda ''süngücü kadınlar'' detayı şaşırttı

Gaziantep'te kumar oynatılan bir işyerine operasyon düzenlendi. Mekanda tombala oynayan 46 kişi yakalandı. Operasyonda erkeklerin daha çok kumar oynaması için çete adına çalışan 4 kadın gözaltına alındı.

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