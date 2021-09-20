Anasayfa Video Galeriler Gündem Kumar operasyonunda ''süngücü kadınlar'' detayı şaşırttı Kumar operasyonunda ''süngücü kadınlar'' detayı şaşırttı 20 Eylül 2021 Pazartesi Saat: 14:00 Gaziantep'te kumar oynatılan bir işyerine operasyon düzenlendi. Mekanda tombala oynayan 46 kişi yakalandı. Operasyonda erkeklerin daha çok kumar oynaması için çete adına çalışan 4 kadın gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/614869d92ef72e168758d553" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sedanur Ş.nin şüpheli ölümüyle ilgili Serdar Y. tutuklandı Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitim için son kararı açıkaldı İstanbul'da göçmenler göçmeni kaçırıp işkence yaptı! Korkunç ayrıntılar Karadeniz'de kırmızı alarm! 4 ülke harekete geçti Karı-kocadan ''sazan sarmalı'' yöntemiyle milyonluk vurgun İstanbul'da iş yerinde yangın İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri uçuşu İstanbul trafiğinde dehşet! Ucuna bıçak bağlı sopayla saldırdı! Kartal’ın Mahalleleri Denizde Yarıştı