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  3. 13 Haziran 2017 22:15

Kumkapıda otel yangını

Kumkapı’da bir otelde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri oteldeki yangına müdahale ediyor.

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Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı
Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı
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Kadir Sütçü: Depremin yüzde 90 olasılıkla olabileceğini yazdık
Kadir Sütçü: Depremin yüzde 90 olasılıkla olabileceğini yazdık
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Niğdede traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Niğdede traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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İzinsiz eyleme biber gazlı müdahale
İzinsiz eyleme biber gazlı müdahale
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Bingölde çatışma: 2 asker yaralı
Bingölde çatışma: 2 asker yaralı
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Sokak ortasında çatıştılar!
Sokak ortasında çatıştılar!