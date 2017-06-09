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  3. 09 Haziran 2017 17:45

Kumkapıdaki binanın yıkılma anı kamerada

Kumkapı'da ki metruk binanın çökme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Video Galeri
Fatihte metruk bir bina çöktü
Fatihte metruk bir bina çöktü
Video Galeri
Samsunda acemi erleri taşıyan otobüs devrildi
Samsunda acemi erleri taşıyan otobüs devrildi
Video Galeri
Biriken gaz bomba gibi patladı
Biriken gaz bomba gibi patladı
Video Galeri
Vasiyeti üzerine cenazesi iki çamaşır makinesinin üzerine konuldu
Vasiyeti üzerine cenazesi iki çamaşır makinesinin üzerine konuldu
Video Galeri
'Türkiye'nin Katar'a asker göndermesini doğru bulmuyorum'
'Türkiye'nin Katar'a asker göndermesini doğru bulmuyorum'
Video Galeri
Boluda şiddetli yağış
Boluda şiddetli yağış