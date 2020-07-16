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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 5 BİN 440 OLDU
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  3. 16 Temmuz 2020 18:30

Kumpirciler Sokağı yenilendi, kumpirciler gün sayıyor

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Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
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Bolu Valisi Ahmet Ümit: Testlerde oran yüzde 10'lara tırmanmış durumda
Bolu Valisi Ahmet Ümit: Testlerde oran yüzde 10'lara tırmanmış durumda
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Türk F-16'lar Ermenistan sınırında uçuş yaptı
Türk F-16'lar Ermenistan sınırında uçuş yaptı
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Rize'de heyelan paniği kamerada
Rize'de heyelan paniği kamerada
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Hesap almayan iş yerine molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerine molotof atınca böyle vuruldu
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Kadıköy'de dehşet anları! Bıçak ve sopalarla saldırdılar
Kadıköy'de dehşet anları! Bıçak ve sopalarla saldırdılar
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