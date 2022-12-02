Anasayfa Video Galeriler Gündem Kur korumalı mevduat hesabının maliyetini açıklamayan Şahap Kavcıoğlu protesto edildi Kur korumalı mevduat hesabının maliyetini açıklamayan Şahap Kavcıoğlu protesto edildi 02 Aralık 2022 Cuma Saat: 20:10 CHP, İYİ Parti ve HDP grubu, komisyonda sunum yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na tepki göstererek salonu terk etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/638a317a5e48613534379043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sağlık-Sen'den promosyon açıklaması Rusya'dan yeni füze denemesi Türkiye'de bugün bir kişi ''horladığı'' için öldürüldü Hande Sarıoğlu'nun doğalgaz faturası yorumu olay oldu Galata Köprüsü'nde otobüs kazası: Yaralılar var DEAŞ liderinin öldürülme anı kamerada Dünya Kupası'nda Mesut Özil pankartı krizi İbrahim Kalın bu soruya sinirlenip, röportajı yarıda kesti 2023 yılının rengi belli oldu ama kimse anlamadı