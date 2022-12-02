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  4. Kur korumalı mevduat hesabının maliyetini açıklamayan Şahap Kavcıoğlu protesto edildi

Kur korumalı mevduat hesabının maliyetini açıklamayan Şahap Kavcıoğlu protesto edildi

CHP, İYİ Parti ve HDP grubu, komisyonda sunum yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na tepki göstererek salonu terk etti.

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