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Kur korumalı TL mevduat sisteminin fikir babası ortaya çıktı

AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kur korumalı TL mevduat modelinin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye önerenlerden birisi olduğunu söyledi.

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