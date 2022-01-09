Anasayfa Video Galeriler Gündem Kur korumalı TL mevduat sisteminin fikir babası ortaya çıktı Kur korumalı TL mevduat sisteminin fikir babası ortaya çıktı 09 Ocak 2022 Pazar Saat: 14:36 AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kur korumalı TL mevduat modelinin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye önerenlerden birisi olduğunu söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61dac8a6b6a7c9346e4c0263" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk posterini parçaladılar! MEB harekete geçti Gezi teknelerinin üzerine kaya düştü: 7 ölü Marmaris dolu yağışıyla beyaza büründü Yol isteyen ambulansa ''gebersin'' diye bağıran temizlik personeline soruşturma Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'na yolsuzluk suçlaması! Canlı yayın karıştı 2022'nin en önemli gök olayı olarak tarihe geçecek! 20-30 yılda bir gerçekleşiyor canlı yayında tepki çeken zam değerlendirmesi Parmağına sıkışan 1 TL böyle çıkarıldı Suriyeliler ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla yürüdü, ortalık karıştı!