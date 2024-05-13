Anasayfa Video Galeriler Gündem Kura Nehri taştı; ova sular altında kaldı Kura Nehri taştı; ova sular altında kaldı 13 Mayıs 2024 Pazartesi Saat: 16:05 Ardahan'da iki gündür devam eden sağanak nedeniyle Kura Nehri taşında Ardahan Ovası sular altında kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6642102b297507b27b093483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'de Kış uykusundan uyanan ayılar ilçe merkezine indi DEM Partili belediye başkanına ''terör'' soruşturması İstanbul'da korkutan patlama Bahar Candan, Nihal Candan kardeşler soruşturmasında itiraf mektubu İstanbul'da rezalet: Cinsel ilişkiye girip mahalleliye saldırdılar Gazze'de can kaybı 35 bini de aştı Ankara'da korkunç kaza: 3 ölü, 2 yaralı var Güpegündüz pompalı dehşet: Cinayet anı kamerada