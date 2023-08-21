Anasayfa Video Galeriler Gündem Kur'an-ı Kerim yakan hadsize boksör dayağı Kur'an-ı Kerim yakan hadsize boksör dayağı 21 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 22:30 Güncelleme: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 22:30 İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakan kişi, boks eldiveni takan bir Müslüman genç tarafından darbedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e3bb54687d9a016e10aec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yolcu otobüsü alev topuna döndü İstanbul Silivri'de orman yangını Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler Erman Toroğlu'nun yatak odasından çıkanlar şaşırttı İstanbul'da kültür merkezinde büyük yangın Kadınlar Dünya Kupası finalinde büyük skandal Kulüp dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu Kuşadası Körfezi'nde peş peşe depremler Kemal Sunal'ın Talih Kuşu filmi gerçek oldu