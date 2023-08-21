  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kur'an-ı Kerim yakan hadsize boksör dayağı

Kur'an-ı Kerim yakan hadsize boksör dayağı

Güncelleme:

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakan kişi, boks eldiveni takan bir Müslüman genç tarafından darbedildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yolcu otobüsü alev topuna döndü
İstanbul Silivri'de orman yangını
Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler
Erman Toroğlu'nun yatak odasından çıkanlar şaşırttı
İstanbul'da kültür merkezinde büyük yangın
Kadınlar Dünya Kupası finalinde büyük skandal
Kulüp dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu
Kuşadası Körfezi'nde peş peşe depremler
Kemal Sunal'ın Talih Kuşu filmi gerçek oldu