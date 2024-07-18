Anasayfa Video Galeriler Gündem Kur'an-ı Kerim'e bir çirkin saldırı daha... ''Gereği yapıldı'' Kur'an-ı Kerim'e bir çirkin saldırı daha... ''Gereği yapıldı'' 18 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 13:21 Güncelleme: 18 Temmuz 2024 Perşembe 13:21 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'gereği yapıldı 20' başlıklı paylaşımında sosyal medyada Kur-an'ı Kerim'e hakaret eden şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6698ecb1c0d986ba4a0b0e03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine ciğerlerimiz yanıyor: Manisa'da orman yangını Burası İstanbul'un uçurumun kenarına sıkışan mahallesi Katil damat kamerada: Tabancayla vurdu, tekmeleyip, üstüne bastı İstanbul'da kanlı kavga: Kardeşini dövenlere ateş etti İstanbul'da 463 yıllık tarihi camide pes dedirten görüntüler Marketi kirletmemek için ayakkabısını çıkardı Adanalılar katmeri kebap yaptı... İşte o ilginç lezzet Orman yangınlarıyla yapay zekalı mücadele başlıyor Depremde 29 kişiye mezar olmuştu: Binanın şantiye şefinden korkunç itiraflar