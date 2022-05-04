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Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalışırken bu sefer canını or kurtardı

Danimarkalı faşist Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, geçtiğimiz günlerde İsveç'in Jönköping kentinde Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada paylaşmıştı. Rasmus bu sefer canını zor kurtardı.

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