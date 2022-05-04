Anasayfa Video Galeriler Gündem Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalışırken bu sefer canını or kurtardı Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalışırken bu sefer canını or kurtardı 04 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 22:40 Danimarkalı faşist Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, geçtiğimiz günlerde İsveç'in Jönköping kentinde Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada paylaşmıştı. Rasmus bu sefer canını zor kurtardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6272d6a3ce03657bce786be3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rus ordusunun Ukrayna'daki fabrikayı vurduğu an kamerada Boşanma tartışması ortalığı savaş alanına çevirdi, özel harekat müdahale etti AK Partili ilçe Belediye Başkanı'na İstanbul'da soğuk duş! Festivalde korku dolu anlar! Seyircilerin bulunduğu balkon çöktü Ünlü komedyen sahnede saldırıya uğradı Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık sorusuna yanıt Fotoğraf çekilirken denize düşen genç kayboldu Adana'da dolu etkili oldu Apollon Tapınağı'nda büyük skandal! Suç duyurusunda bulunuldu