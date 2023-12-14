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  4. Kur'an-ı Kerim’i yırttı, binlerce kişi linç etmek istedi

Kur'an-ı Kerim’i yırttı, binlerce kişi linç etmek istedi

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Şırnak’ın Silopi ilçesinde Kaymakamlık önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtan bir kişi binlerce kişi tarafından linç edilmek istendi.

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