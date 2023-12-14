Anasayfa Video Galeriler Gündem Kur'an-ı Kerim’i yırttı, binlerce kişi linç etmek istedi Kur'an-ı Kerim’i yırttı, binlerce kişi linç etmek istedi 14 Aralık 2023 Perşembe Saat: 08:20 Güncelleme: 14 Aralık 2023 Perşembe 08:20 Şırnak’ın Silopi ilçesinde Kaymakamlık önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtan bir kişi binlerce kişi tarafından linç edilmek istendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657a90a32e23d4a40108e103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Starbucks’a silahlı saldırı Atatürk Havalimanı'nın son hali havadan görüntülendi Antalya'da kadına korkunç saldırı ''Düğüne mi, savaşa mı'' dedirten bir rezalet daha! Taksi şoförü ile polis arasında dikkat çeken atışma Film gibi ''hırsız'' operasyonu! Kendini daireye kilitledi; ekipler seferber oldu Kadın kıyafeti giydirip işkence ettiler Yağışlar sonrası barajların son durumu İstanbul'da denizi kirleten gemilere ceza yağdı