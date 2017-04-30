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  3. 30 Nisan 2017 14:45

Kuran-ı Kerimin altından geçerek barıştılar

Muş'ta, 2 aile arasında geçtiğimiz yıl yaşanan ve 2 kişinin öldüğü kan davası, barışla sonuçlandı. Aileler Kur'an-ı Kerim'in altında geçtikten sonra birbirlerine sarılarak barıştı.

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