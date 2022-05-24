  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kur'an kursundaki görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı!

Kur'an kursundaki görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı!

Şanlıurfa'da, Kur'an kursu eğitmeni Abdulhakim T., geçtiğimiz Ramazan ayında 3 çocuğu sopayla dövdüğü anlardan görüntülerin ortaya çıkmasıyla gözaltına alındı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Antalya'da korku dolu anlar: İntihar etmek isteyen Rus turist böyle kurtarıldı
Tuğba Ekinci cesur kıyafeti, kusursuz fiziği ve kalça dansıyla gençlere meydan okudu!
Celal Şengör: Hz. İbrahim ve Hz. Musa diye bir peygamber yok
Otomobil, kamyona ok gibi saplandı: 4 ölü
DEAŞ'ın bombacısı yakalandı! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul’da DEAŞ ve El Kaide operasyonu! Gözaltılar var
Türkiye'nin 1690 yıllık antik tiyatrosu yeniden halkla buluştu
Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Çığlıkları duyunca çırılçıplak sokağa fırladı
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğuna sürpriz aday: ''Şemsiye ile uçan adam''