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  3. 10 Mayıs 2018 15:41

Kurbağa balıklarının telefon titreşimine benzer seslerini dinleyin

Bilim insanları kurbağa balıklarının telefon titreşimine benzer sesler üreterek karşı cinsi etkilemeye çalıştığını, tehlike anında uyarıda bulunduğunu keşfetti.

Bilgin Pro
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