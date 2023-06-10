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  4. Kurban Bayramı öncesi şap alarmı! Hayvan giriş çıkışları yasaklandı

Kurban Bayramı öncesi şap alarmı! Hayvan giriş çıkışları yasaklandı

Kurban Bayramı'na sayılı gün kala Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir hayvancılık işletmesinde rastlanılan şap hastalığı nedeniyle 85 mahallede hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

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