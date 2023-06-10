Anasayfa Video Galeriler Gündem Kurban Bayramı öncesi şap alarmı! Hayvan giriş çıkışları yasaklandı Kurban Bayramı öncesi şap alarmı! Hayvan giriş çıkışları yasaklandı 10 Haziran 2023 Cumartesi Saat: 14:30 Kurban Bayramı'na sayılı gün kala Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir hayvancılık işletmesinde rastlanılan şap hastalığı nedeniyle 85 mahallede hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64845ed1f3a2024f763415f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadın kılığında dolaşan erkek polise yakalandı Altın fiyatları rekor kırdı, vatandaş çözümü bunda buldu! Konut balonu sönüyor mu? Sisle kaplanan Ilgaz Dağı'nda büyüleyen görüntüler Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı Bu sahilde yüzme bilen ''erkekler'' bile boğuluyor (!) Türkiye'nin 6 aylık gizli cenneti kamerada... Yılın yarısında görme şansınız yok! Hadise'den cesur dans şov... İzleyen başa sarıp tekrar izledi İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı kamerada