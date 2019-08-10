Kurban Bayramı öncesi ülke genelinde "Türkiye huzur ve trafik uygulaması"
10 Ağustos 2019 13:05
Kurban Bayramı öncesi ülke genelinde "Türkiye huzur ve trafik uygulaması"
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri için yurt genelinde dün Türkiye Huzur ve Trafik (2019-2) adı altında uygulama gerçekleştirildi. Uygulama; kamu...