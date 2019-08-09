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  3. 09 Ağustos 2019 15:10

Kurban Bayramı öncesinde Bakan Soylu’dan emniyet kemeri uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara emniyet kemeri uyarısı yaptı. İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabı üzerinden videolu paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, bayram öncesinde vatandaşlara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Soylu, “Bayramda yola çıkan vatandaşlarımız, bayramın en güzel yanı sevdiklerimizle...

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