  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Ağustos 2019 15:05

Kurban Bayramı’nda her gün 5 bin kişiye yemek dağıtımı

Uganda’da Kurban Bayramı boyunca her gün 5 binden fazla kişiye kurban etinden yapılan yemekler dağıtılacak. Türkiye’den hayırsever Ahmet Ertürk tarafından toplanan kurban bağışlarıyla kesilen büyükbaş hayvanlar, yemek yapılarak muhtaç kişilere dağıtılıyor. Bayram süresince 200’den fazla büyükbaş hayvan kesilerek yemek yapılıp halka dağıtılacak. 5 binden fazla müslümana yemek ikram...

Video Galeri
Edirnekapı Şehitliği’nde hüzünlü bayram
Edirnekapı Şehitliği’nde hüzünlü bayram
Video Galeri
İstanbullular Adalar İskelesi’ne akın etti
İstanbullular Adalar İskelesi’ne akın etti
Video Galeri
Pendik’te korkutan orman yangını
Pendik’te korkutan orman yangını
Video Galeri
Rusya’da benzin istasyonunda patlama: 1 ölü, 6 yaralı
Rusya’da benzin istasyonunda patlama: 1 ölü, 6 yaralı
Video Galeri
Çanakkale’deki korkutan yangın kontrol altına alındı
Çanakkale’deki korkutan yangın kontrol altına alındı
Video Galeri
İstanbul’da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
İstanbul’da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM