Kurban Bayramı’nda her gün 5 bin kişiye yemek dağıtımı
11 Ağustos 2019 15:05
Kurban Bayramı’nda her gün 5 bin kişiye yemek dağıtımı
Uganda’da Kurban Bayramı boyunca her gün 5 binden fazla kişiye kurban etinden yapılan yemekler dağıtılacak. Türkiye’den hayırsever Ahmet Ertürk tarafından toplanan kurban bağışlarıyla kesilen büyükbaş hayvanlar, yemek yapılarak muhtaç kişilere dağıtılıyor. Bayram süresince 200’den fazla büyükbaş hayvan kesilerek yemek yapılıp halka dağıtılacak. 5 binden fazla müslümana yemek ikram...