Anasayfa Video Galeriler Gündem Kurban Bayramı'nın en talihsiz kasabı! Başına gelene inanamayacaksınız Kurban Bayramı'nın en talihsiz kasabı! Başına gelene inanamayacaksınız 20 Temmuz 2021 Salı Saat: 19:45 Kurban Bayramı'nın en garip "kazası" Burdur'da yaşandı. 63 yaşındaki bir kişi kurbanlığın altında kalarak hastanelik oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f6fda0a7e4337e2f5fe0e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bayram müjdesi D100'de feci kaza, otomobil 2'ye bölündü Tarihi uzay yolcuğundan kareler... Bezos uzaya gidip geldi Van'da 113 göçmen yakalandı Kasımpaşa'dan denize atlayan dana, atladı, Balat sahiline kadar yüzdü Kasiyere ''orkid'' dayağı! Kasiyeri ''karıma orkid diyemezsin'' deyip darp etti! Promter takılınca Erdoğan'ın tepkisi sert oldu Denize giren kaşınarak geri çıkmıştı! Nedeni belli oldu Zabıta ve kasaplar karşı karşıya