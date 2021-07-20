Kurban Bayramı'nın en talihsiz kasabı! Başına gelene inanamayacaksınız

Kurban Bayramı'nın en garip "kazası" Burdur'da yaşandı. 63 yaşındaki bir kişi kurbanlığın altında kalarak hastanelik oldu.

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