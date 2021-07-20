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  4. Kurban Bayramı'nın en talihsiz kasabı! Başına gelene inanamayacaksınız

Kurban Bayramı'nın en talihsiz kasabı! Başına gelene inanamayacaksınız

Kurban Bayramı'nın en garip "kazası" Burdur'da yaşandı. 63 yaşındaki bir kişi kurbanlığın altında kalarak hastanelik oldu.

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