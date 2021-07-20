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  4. Kurban Bayramı'nın ilk firari boğası... Kafeteryaya daldı!

Kurban Bayramı'nın ilk firari boğası... Kafeteryaya daldı!

Ankara'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattıktan sonra bir kafeteryaya girdi.

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