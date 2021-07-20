Anasayfa Video Galeriler Gündem Kurban Bayramı'nın ilk firari boğası... Kafeteryaya daldı! Kurban Bayramı'nın ilk firari boğası... Kafeteryaya daldı! 20 Temmuz 2021 Salı Saat: 08:40 Ankara'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattıktan sonra bir kafeteryaya girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f661c45507c21047188bf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2 yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni köprü altında bulundu Sokak ortasında kadına kurşun yağmuru Elazığ'da orman yangını Bayram arefesinde Taksim'de korkutan yoğunluk Erdoğan merakla beklenen ''müjdesini'' açıkladı Maskesiz markete giren adam öyle bir şey yaptı ki... Bodrum'da milyon dolarlık yat küle döndü Ümit Özdağ'dan Akbelen'de çam ormanlarının katledilmesine direnen köylülere destek Yine bir bayram yine aynı nokta... 43 ilin kesiştiği yerde trafik kilit