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  4. Kurban etleri bozulmasın diye öyle bir şey yaptı ki...

Kurban etleri bozulmasın diye öyle bir şey yaptı ki...

İnegöl ilçesinde yaşayan Osman Barış, kurban kesmek için kardeşinin yaşadığı Denizli'ye hafif ticari aracıyla gitti.

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