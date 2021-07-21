Anasayfa Video Galeriler Gündem Kurban etleri bozulmasın diye öyle bir şey yaptı ki... Kurban etleri bozulmasın diye öyle bir şey yaptı ki... 21 Temmuz 2021 Çarşamba Saat: 20:10 İnegöl ilçesinde yaşayan Osman Barış, kurban kesmek için kardeşinin yaşadığı Denizli'ye hafif ticari aracıyla gitti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f854fbdf744422971548a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meşaleli sema gösterisine soruşturma Erdoğan bayramlaşma mesajında yorgunluğa yenik düştü... AK Partli Ünal: ''Türkiye'ye Fransa'dan, Almanya'dan bakınca süper güç görüyorsunuz'' Korku saçan canavar Eskişehir'de yakalandı Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı İzmir'de orman yangını Resmen açıklandı; 2023'te Millet İttifakı 3 ortaklı olacak... Erdoğan koronavirüs varyantları için uyardı: ''Pençesinden düşmedik'' Dubai kendi yapay yağmurunu üretti! Görüntü inanılmaz