Kurban keseceklere ''salgın hastalık'' uyarısı

Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı ile birlikte kurban kesmeyi planlayan vatandaşlara kritik bir "salgın hastalık" uyarısı geldi.

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