Anasayfa Video Galeriler Gündem Kurban keseceklere ''salgın hastalık'' uyarısı Kurban keseceklere ''salgın hastalık'' uyarısı 23 Haziran 2023 Cuma Saat: 13:00 Güncelleme: 23 Haziran 2023 Cuma 13:00 Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı ile birlikte kurban kesmeyi planlayan vatandaşlara kritik bir "salgın hastalık" uyarısı geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64956d3b11676d42695f4313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çocuk parkında silahlı saldırı! Yaralılar var Bulgar Levası 14 liraya yükseldi ama... Edirne'ye gelenler hayal kırıklığına uğradı Plajda vahşi köpek saldırısı! Dehşet anları kamerada Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminde yıkılacak 5 ilçeyi açıkladı Kırmızı bültenle aranan ''üst düzey'' terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da ormanlara giriş 3,5 aylığına yasaklandı Bir ilimiz daha sular altında! Kabusu yaşadılar Sevgilisine çarpan yaşlı adamı herkesin gözü önünde bıçakladı 16 kilo birden veren Nurgül Yeşilçay'ın ''seksi'' bayram temizliği olay oldu