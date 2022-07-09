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Kurban pazarı savaş alanına döndü

Bursa'da kurban pazarında kasapların karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

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