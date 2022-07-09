Anasayfa Video Galeriler Gündem Kurban pazarı savaş alanına döndü Kurban pazarı savaş alanına döndü 09 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 21:05 Bursa'da kurban pazarında kasapların karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c9c36420365931e81e5723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Prof. Dr. Özgür Demirtaş: ''Türkiye ile ilgili üzüldüğüm konu şu'' deyip açıkladı Bayramda Taksim'de dikkat çeken kalabalık Acil servis doktoru ''bakmıyorum'' dedi ortalık karıştı İstanbul'da yangın paniği! 1 saat sürdü Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha! Ozan Tufan imzayı attı Sri Lanka'da protestolar büyüdü, başbakanlık konutunu yaktılar Cübbeli Ahmet, MİT'in ''İsmailağa'' raporunu açıkladı Protestocular başkalık sarayını basıp havuzunda yüzdü İstanbul Metrosu'nda ırkçı saldırı