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  3. 31 Temmuz 2020 13:00

Kurban pazarında kavga: 3 yaralı

Tuzla Aydınlı'da kurulan hayvan pazarında et paylaşımı sırasında çıkan tartışma kavgada dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı.

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