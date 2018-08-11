Kurbanlık boğa Trabzon’da kazaya neden oldu: 5 yaralı
11 Ağustos 2018 13:05
Kurbanlık boğa Trabzon’da kazaya neden oldu: 5 yaralı
Trabzon’un Of ilçesinde sahibinin elinden kaçak kurbanlık boğa trafiği birbirine katarak trafik kazasına neden oldu. Karadeniz Sahil Yolunda meydana gelen kazada, boğaya çarpmamak için duran araca arkadan gelen Gürcistan plakalı bir minibüs çarpınca araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza anı bir Arap turist tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedilirken, Arap turistin o sırada...