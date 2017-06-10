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  3. 10 Haziran 2017 15:15

Küre Dağlarında yaban hayatı kamerayla görüntüleniyor

Bartın’dan başlayarak Kastamonu’ya kadar uzanan Küre Dağları Milli Parkı'nda, yaban hayatı fotokapan ile görüntüleniyor. Kameraya takılan yaban hayvanları güzellikleri ile adeta büyülüyor.

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