Anasayfa Video Galeriler Gündem Küresel ısınma arıları da uyutmadı, tehlike kapıda Küresel ısınma arıları da uyutmadı, tehlike kapıda 26 Ocak 2024 Cuma Saat: 09:45 Güncelleme: 26 Ocak 2024 Cuma 09:45 Dünya genelindeki küresel ısınma, ekosistemin en önemli canlılarından biri olan arıları olumsuz etkiledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b35525ce3cd732de006853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zonguldak’ta yardım kömürleri ''taş'' çıktı Sahte siteyle tuzağa düşüren dolandırıcılara operasyon: 28 gözaltı Hastanede yaralılara cep telefonu ışığıyla müdahale Çöpten gelen ağlama sesleri korkunç gerçeği ortaya çıkardı Boşandığı eski eşini iş çıkışında bıçakladı Tesla tekne modunu açtı! Sosyal medyayı sallayan görüntü Malatya'da şiddetli deprem Petrol rafinerisinde büyük yangın! Dron saldırısı mı? MSB: Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi