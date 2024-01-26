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Küresel ısınma arıları da uyutmadı, tehlike kapıda

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Dünya genelindeki küresel ısınma, ekosistemin en önemli canlılarından biri olan arıları olumsuz etkiledi.

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