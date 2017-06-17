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  3. 17 Haziran 2017 15:15

Kurnaz tilki ördeği böyle avladı

Kurnazlığı ile meşhur tilki, kendini fark ettirmeden geldiği süs havuzunun yanında duran bir ördeği böyle yakaladı.

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Zeybekçi: Şu ana kadar 71 uçak ile 5 bin ton gıda maddesi Katara ulaştı
Zeybekçi: Şu ana kadar 71 uçak ile 5 bin ton gıda maddesi Katara ulaştı
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Potanın Perileri gözyaşlarına boğuldu
Potanın Perileri gözyaşlarına boğuldu
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Yaşlı adamın genç kızı otobüste tacizi kamerada
Yaşlı adamın genç kızı otobüste tacizi kamerada
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Kılıçdaroğlu'ndan 'Kavurmacı' açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan 'Kavurmacı' açıklaması
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Kılıçdaroğlu'na İzmir'den destek
Kılıçdaroğlu'na İzmir'den destek
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BİRKONFED'in geleneksel iftar yemeği Tüfenkci'nin katılımı ile gerçekleşti
BİRKONFED'in geleneksel iftar yemeği Tüfenkci'nin katılımı ile gerçekleşti