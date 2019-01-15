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  3. 15 Ocak 2019 15:46

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kahkaya boğdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında bazı belediye başkan adaylarını açıkladı. Kürsüye çağrılan Kastamonu belediye başkan adayı Levent Dikmen, salonu kırdı geçirdi.

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