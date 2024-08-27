Kürsüde Erdoğan ile Bahçeli arasında ilginç anlar

Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıldönümü nedeni ile Ahlat'ta yapılan törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin kürsüdeki bu görüntüleri gündem oldu.

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