Anasayfa Video Galeriler Gündem Kurt-kangal kırması köpek doğaya salındı! Karşısına çıkan hayvanı paramparça etti Kurt-kangal kırması köpek doğaya salındı! Karşısına çıkan hayvanı paramparça etti 29 Ocak 2022 Cumartesi Saat: 14:35 Kurt ile kangal köpeğinin çiftleştirilmesi sonucu ortaya çıkan cins görenleri şaşırtıyor. İri görüntüsüyle dikkat çeken köpeğin, karşısına çıkan yılanı parçaladığı anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f5267aee7ce235e00794a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR F-35 savaş uçağı denizin dibini boyladı! ABD zamanla yarışıyor... İkinci el otomobilde büyük hile! 13 ilde, 11 kişi tutuklandı Dikkuyruk ördeği, Burdur Gölü'nü terk etti 100 bine dayanan günlük vaka sayısı sonrası Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken sözler HÜRKUŞ'lar ilk kez görüntülendi Sağlık çalışanlarına ''ambulans niye gecikti'' dayağı Kuruyan Meke Gölü'ne kamyonlarla kar taşınıyor Ünlü sosyal medya fenomeni iPhone’un ''gizli tuşunu'' keşfetti Canlı yayında ilginç iddia: ''Sadece Akşener biliyor'' deyip açıkladı