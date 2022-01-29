  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kurt-kangal kırması köpek doğaya salındı! Karşısına çıkan hayvanı paramparça etti

Kurt-kangal kırması köpek doğaya salındı! Karşısına çıkan hayvanı paramparça etti

Kurt ile kangal köpeğinin çiftleştirilmesi sonucu ortaya çıkan cins görenleri şaşırtıyor. İri görüntüsüyle dikkat çeken köpeğin, karşısına çıkan yılanı parçaladığı anlar kameraya yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
F-35 savaş uçağı denizin dibini boyladı! ABD zamanla yarışıyor...
İkinci el otomobilde büyük hile! 13 ilde, 11 kişi tutuklandı
Dikkuyruk ördeği, Burdur Gölü'nü terk etti
100 bine dayanan günlük vaka sayısı sonrası Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken sözler
HÜRKUŞ'lar ilk kez görüntülendi
Sağlık çalışanlarına ''ambulans niye gecikti'' dayağı
Kuruyan Meke Gölü'ne kamyonlarla kar taşınıyor
Ünlü sosyal medya fenomeni iPhone’un ''gizli tuşunu'' keşfetti
Canlı yayında ilginç iddia: ''Sadece Akşener biliyor'' deyip açıkladı