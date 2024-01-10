Anasayfa Video Galeriler Gündem Kurt-köpek kapışması kamerada Kurt-köpek kapışması kamerada 10 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 16:45 Güncelleme: 10 Ocak 2024 Çarşamba 16:45 Ardahan'ın Hanak ilçesi kırsalında kurdun köpeğe saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659e9f8e4bf8638fd50e0773" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Maskeli soyguncular kuyumcuyu vurup kaçtı! Dehşet anları kamerada Kadın müşterinin bardağına gülücük çizen baristaya sevgili dayağı Cezaevi nakil aracı kaza yaptı; çok sayıda yaralı var NASA'da Antakya'nın 4 Şubat'a ait görüntüsü ''Paylaşımlarımdan pişmanım'' demişti... Türk OnlyFans fenomeninin hapsi istendi Deprem korkusuyla yaşayan ikizlere eşcinsel deyip yurttan attılar Avukat torbacı çıktı! Ortağıyla suçüstü yakalandı Çanakkale'de kar ve tipi bastırdı: Boğazda gemi trafiği durduruldu İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı