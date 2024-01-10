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Kurt-köpek kapışması kamerada

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Ardahan'ın Hanak ilçesi kırsalında kurdun köpeğe saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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