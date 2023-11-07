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  4. Kurt sürüsü çiftliği açık büfeye çevirdi! Korkunç anlar kamerada

Kurt sürüsü çiftliği açık büfeye çevirdi! Korkunç anlar kamerada

Kayseri'de 270 büyükbaşın bulunduğu çiftliğe inen 5 kurt, 2 ineği yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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