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  3. 11 Aralık 2019 20:45

Kürtajı kabul etmeyen eski sevgilisini dövdürdü

Adapazarı'nda bir kişi, kürtajı kabul etmeyen ve eski sevgilisi olan 7 aylık hamile kadını sokakta arkadaşına 35 bin TL vererek dövdürdü.

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