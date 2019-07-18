Kurtardığı mültecileri İtalya’ya getiren kaptan 4 saat sorgulandı
18 Temmuz 2019 17:40
Kurtardığı mültecileri İtalya’ya getiren kaptan 4 saat sorgulandı
Kurtardığı 47 mülteciyi İtalyan sahil güvenlik ekiplerinin engellemesine rağmen Lampedusa Adası’na taşıyan geminin kaptanı Carola Rackete 4 saat sorgulandı. Akdeniz’de kurtardığı 47 mülteciyi İtalyan sahil güvenlik ekiplerinin engellemesine rağmen Lampedusa Adası’na taşıyan geminin kaptanı Carola Rackete bugün Agrigento Bölge Başsavcılığı’nda sorgulandı. Kaçak göçe yardım etmek, güvenlik...