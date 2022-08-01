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  4. Kurtlar Vadisi aşkı ile ringe çıktı, rakibini nakavt etti

Kurtlar Vadisi aşkı ile ringe çıktı, rakibini nakavt etti

Türk Cumhuriyetleri Uluslararası Profesyonel Kick Boks Turnuvası'nda 66.8 kilogramda kemerin sahibi Yunus Hilal olurken maça Kurtlar Vadisi müziği ile çıkması sosyal medyada gündem oldu.

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