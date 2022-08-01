Anasayfa Video Galeriler Gündem Kurtlar Vadisi aşkı ile ringe çıktı, rakibini nakavt etti Kurtlar Vadisi aşkı ile ringe çıktı, rakibini nakavt etti 01 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 17:55 Türk Cumhuriyetleri Uluslararası Profesyonel Kick Boks Turnuvası'nda 66.8 kilogramda kemerin sahibi Yunus Hilal olurken maça Kurtlar Vadisi müziği ile çıkması sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e7e96632d26623e31bf7a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'li Engin Altay: CHP'nin cumhurbaşkanı adayını canlı yayında açıkladı Ünlü yemek zincirinde şoke eden olay: Açılmamış yemek paketinden bakın ne çıktı! Çakma mehdiden otomatik silahlarla skandal paylaşım Yine boşanma aşamasındaki eş dehşeti: Dayak, tehdit, taciz! Artvin'de paraşütçü piknikçilerin üzerine indi Afganların Tevhid bayraklı konvoy olay oldu! Ekrem İmamoğlu: ''Yazık bu ülkenin kaynağına, zamanına, emeğine...'' Bomba aşk iddiası! Çağla Şıkel ile Tolga Akış birlikte mi? Açıklama geldi Kırmızı listedeki Arap tavşanı böyle görüntülendi