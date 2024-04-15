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  4. Kurtlar Vadisi'ndeki İsrail-İran sahnesi olay oldu

Kurtlar Vadisi'ndeki İsrail-İran sahnesi olay oldu

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İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimin ardından bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisindeki bir sahne sosyal medyada gündem oldu.

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