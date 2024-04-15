Anasayfa Video Galeriler Gündem Kurtlar Vadisi'ndeki İsrail-İran sahnesi olay oldu Kurtlar Vadisi'ndeki İsrail-İran sahnesi olay oldu 15 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 09:30 Güncelleme: 15 Nisan 2024 Pazartesi 09:30 İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimin ardından bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisindeki bir sahne sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661cc99674c8507b4e090173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 74 ilde dev operasyon: Yüzlerce kişi yakalandı Trans bireye hem gasp hem meydan dayağı Seçim bitti kavgası bitmedi: AK Parti İlçe Başkanı vuruldu Üçü birden zıplamaya başladı: ''Bizi cin çarptı'' İstanbul'da yine eski eş cinayeti İranlı şarkıcının Türkiye konseri savaş alanına döndü Yolcu otobüsünde soda şişeli psikopat dehşeti Tofaş ile BMW kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı var Polisten kaçan şüpheliyi esnaf böyle paketledi