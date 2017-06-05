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  3. 05 Haziran 2017 22:15

Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımız devreye girdi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrasında Katar krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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