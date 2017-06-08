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  3. 08 Haziran 2017 00:45

Kurtulmuş Esenler Belediyesi iftar programına katıldı

BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Esenler Belediyesi’nin düzenlediği iftar programına katıldı. Esenler Dörtyol Meydan’da düzenlenen iftar programında 7'den 70'e on binlerce kişi iftar açtı.

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