  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kürtün Ayrım Kavşağı hizmete açıldı

Kürtün Ayrım Kavşağı hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kürtün Ayrım Kavşağı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
PKK'nın inleri obüslerle böyle vuruldu!
Bodrum plajları turistlere kaldı
PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe!
İstanbul'da silahlı çatışma kamerada!
Bakan Derya Yanık'tan tepki çeken hareket
Nihat Hatipoğlu'na ilginç 'uzaylı' sorusu!
İsrail polisi namaz sonrası saldırdı!
Aydın Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdı
Başhekim Sönmez: 'Vakalarda yükseklik, yoğun bakımlarda doluluk sürüyor'