Anasayfa Video Galeriler Gündem Kürtün Ayrım Kavşağı hizmete açıldı Kürtün Ayrım Kavşağı hizmete açıldı 24 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 18:11 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kürtün Ayrım Kavşağı'nın açılışını gerçekleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6084350498a69c3f214c0beb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR PKK'nın inleri obüslerle böyle vuruldu! Bodrum plajları turistlere kaldı PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe! İstanbul'da silahlı çatışma kamerada! Bakan Derya Yanık'tan tepki çeken hareket Nihat Hatipoğlu'na ilginç 'uzaylı' sorusu! İsrail polisi namaz sonrası saldırdı! Aydın Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdı Başhekim Sönmez: 'Vakalarda yükseklik, yoğun bakımlarda doluluk sürüyor'