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  3. 23 Mayıs 2017 14:45

Kuru fasulye pilavla geçen bir ömür

Manisa’da 11 yaşında çırak olarak başladığı lokantayı 11 yıl sonra satın alarak ustasından öğrendiği kuru fasulye pilavla neredeyse bir ömür geçiren Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül, bugün mesleğindeki 50’nci yılını kutluyor.

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