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  3. 18 Kasım 2019 23:45

Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan ve başrolünde Burak Özçivit'in rol aldığı Kuruluş Osman ekrana gelmek için gün sayıyor. Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın 1. bölümünden yeni bir fragman daha yayınlandı.

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