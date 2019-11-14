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  3. 14 Kasım 2019 19:15

Kuruluş Osman'da pes dedirten mantık hatası

ATV ekranında tanıtımları haftalar önce dönmeye başlayan Kuruluş Osman dizisi için geri sayım başladı. İlk bölümü ile 20 Kasım Çarşamba günü ekrana gelecek dizinin fragmanındaki bir sahne sosyal medyanın gündemi oldu.

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