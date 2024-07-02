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Kuruyemişçide rehine krizi: Boğazını kesmeye kalkıştı

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İstanbul Kadıköy'de elindeki cam parçasıyla kuruyemiş dükkanına giren bir şahıs, dükkan sahibini rehin aldı. Dükkan sahibi polis tarafından kurtarılırken, cam parçasıyla boğazını kesmek isteyen şahıs gözaltına alındı.

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