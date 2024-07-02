Anasayfa Video Galeriler Gündem Kuruyemişçide rehine krizi: Boğazını kesmeye kalkıştı Kuruyemişçide rehine krizi: Boğazını kesmeye kalkıştı 02 Temmuz 2024 Salı Saat: 15:51 Güncelleme: 02 Temmuz 2024 Salı 15:51 İstanbul Kadıköy'de elindeki cam parçasıyla kuruyemiş dükkanına giren bir şahıs, dükkan sahibini rehin aldı. Dükkan sahibi polis tarafından kurtarılırken, cam parçasıyla boğazını kesmek isteyen şahıs gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6683f7efe61febc45b0681d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma: Yaralılar var İstanbul'da Arap iş insanlarına bıçaklı tehdit: ''Arap-marap anlamam, Türkiye lan burası'' Yer: İstanbul... Parkta mastürbasyon yapan sapığa meydan dayağı İstanbul'da yangın: Dumanlar birçok noktadan görüldü Suçüstü yakalanan hırsıza meydan dayağı Tuba Büyüküstün'ün Zeytin Dalı 2'ye damgasını vuran aşk sahneleri olay oldu Ev sahibi kendini uyanık sanan emlakçıyı böyle ifşa etti Kabusun adı ''Dermografik Ürtiker'' oldu: Boş poşet bile taşıyamıyor Onlar Türkiye'nin ''çapacı'' öğrencileri... Bir ellerinde çapa diğerinde ise...